شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان يوضح حكم تذكير الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان حكم تذكير الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا في رمضان، قائلا:" نعم يجب تنبيه الصائم إذا أكل أو شرب لأنه إذا كان معذورا فأنت غير معذور ".

ويأتي ذلك خلال حواره في برنامج " يستفتونك " المذاع عبر قناة الرسالة، ويتزامن ذلك مع حلول شهر رمضان أعاده على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وكان الخثلان تحدث عن مدى وجوب الإمساك على من صار أهلا لوجوب الصيام في نهار رمضان كصبي بلغ في نهار رمضان أو حائض طهرت أثناء النهار أو مسافر قدم مفطراً.

وتابع الخثلان: " يجب عليكم الإمساك، وهذا هو قول الجمهور، وهناك قول آخر بأن من أفطر أول النهار يجوز له أن يفطر آخره، لكن القول الراجح هو رأي الجمهور فيجب عليهم أن يمسكوا " .