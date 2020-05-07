شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. بدر شهر رمضان المبارك في سماء مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وثّق الفلكي ملهم الهندي، طلوع بدر شهر رمضان المبارك على مكة المكرمة، اليوم الخميس. وثّق الفلكي ملهم الهندي، طلوع بدر شهر رمضان المبارك على مكة المكرمة، اليوم الخميس. وتوافق الليلة منتصف شهر رمضان المبارك، إذ أن اليوم الخميس يوافق 14 من الشهر، وغدًا يوم 15. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. بدر شهر رمضان المبارك في سماء مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.