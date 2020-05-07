شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أمطار محايل ترفع منسوب المياه في الشوارع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

هطلت اليوم الخميس، أمطارًا غزيرة على محافظة محايل عسير، شملت أجزاء متفرقة من المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وأدت الأمطار الغزيرة المصحوبة بزوابع رعدية ورياح شديدة، إلى اقتلاع سقف أحد المحلات التجارية، وارتفاع منسوب المياه بعدد من الشوارع وتوقف المرور.

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