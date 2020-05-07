شكرا لمتابعة خبر عن بالأنفوجرافيك.. الداخلية توضح اختصار مخالفات لائحة الحد من التجمعات وعقوباتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة الداخلية، العقوبات التي اعتمدتها لائحة الحد من التجمّعات لمنع تفشي فيروس " أوضحت وزارة الداخلية، العقوبات التي اعتمدتها لائحة الحد من التجمّعات لمنع تفشي فيروس " كورونا "، والتي تبدأ غراماتها من 5 آلاف وحتى 50 ألف ريال. وقالت الوزارة أن جميع العقوبات للتجمعات العائلية أو لفئة العمال أو التجمعات في الأسواق التجارية -داخلها وخارجها-، والعقوبة المقررة في حالة تكرار ارتكاب تلك المخالفات. ويُذكر أن وزير الداخلية وافق اليوم على اعتماد لائحة الحد من التجمّعات، والتي تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا المستجد.

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