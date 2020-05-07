شكرا لمتابعة خبر عن تكليف قياديين في إدارات التعليم بمناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة التعليم، عن تكليف عدد من القياديين في إدارات التعليم بمناطق المملكة ومحافظاتها.
وقررت الوزارة، تعيين غزالة بنت ماجد العتيبي مساعدة لمدير التعليم للشؤون التعليمية (بنات) في إدارة التعليم بالدوادمي، ومحمد بن سعد بن علي الضويان مساعدا لمدير التعليم للشؤون المدرسية في إدارة التعليم بالدوادمي.
كما تقرر تكليف الدكتور فايز بن سعد زيد العنزي مساعدًا لمدير التعليم للشؤون المدرسية في إدارة التعليم بالحدود الشمالية، ومحمد بن أحمد شاطري مساعدًا لمدير التعليم للشؤون المدرسية في إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية.
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