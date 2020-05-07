شكرا لمتابعة خبر عن باحث : الإخوان بؤرة التنظيمات الإرهابية(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الباحث في الجماعات الإسلامية بدر العامر أن تنظيم الإخوان المسلمين هو البؤرة التي خرجت منها بقية التنظيمات الإرهابية.

وقال الباحث لقناة الرسالة: أسامة بن لادن تعرف على محمد قطب وعبدالله عزام من منهج الثقافة الإسلامية عندما كان طالباً جامعياً وتطورت لديه الأفكار.

وأضاف أنهم يرتكزون على مفهوم الجهاد ليكون فرض عين، وعقاب من ينشق عن الجماعة الهجران مثلما حصل مع الشيخ محمد الغزالي عندما أُقصي.

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وتابع "العامر": يذكر حسن البنا أن في سنة تأسيس المملكة جاءه حافظ وهبة وهو مستشار الخارجية السعودية وأراد الذهاب لمصر ليأتي بمعلمين والتقى حسن البنا الذي رفض أن يحضر للسعودية على أن يكون مجرد موظف بل لابد أن يكون صاحب فكرة.

واستكمل: للإخوان منذ بداية تأسيس الحركة فكرة التوسع وكانوا يتقربون من قادة العالم الإسلامي خاصة المملكة والخليج عامة لأنها منجم لهم لجمع الأموال، فحسن البناء كان حريصاً على الحج كل عام ليلتقي أفراد التنظيم من كل الدول.