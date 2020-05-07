بالفيديو .. السياحة توزع هدايا على المواطنين العائدين من الخارج

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): احتفلت وزارة السياحة بالمواطنين العائدين من الخارج، وقامت بتوزيع مئات الهدايا العينية عليهم. احتفلت وزارة السياحة بالمواطنين العائدين من الخارج، وقامت بتوزيع مئات الهدايا العينية عليهم. وكانت الهدايا مقدمة من شركاء الوزارة في القطاع الخاص، وتم توزيعها على المواطنين العائدين للمملكة. وشملت الهدايا ألعاب ترفيهية لتسلية الأطفال، بجانب مشروبات وزعت عليهم في دور الضيافة الصحية.

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