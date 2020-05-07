شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. جريان السيول في النماص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

وثّق مقطع فيديو، جريان السيول من سد بني عمر شمال محافظة النماص، اليوم الخميس.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.

وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ 10مساءً - بمشيئة الله - ، وتشمل مدينة أبها وضواحيها ، ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة و الحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل.