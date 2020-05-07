شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الهيئة الملكية في ينبع تُجهز مساكن نموذجية للعمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):جهزت الهيئة الملكية في ينبع مساكن نموذجية ذات معايير عالية، من أجل العمال، وذلك بهدف تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.
وأوضح على عويضة، مدير عام الخدمات المساندة في ينبع الصناعية، أن مساحة السكن للعامل الواحد لا تقل عن 6 متر مربع، كما يتوفر فيها التهوية الجيدة.
وأكد أن المساكن يتوافر بها كافة الخدمات، وكل ما يحتاجه العامل في المجمع السكني الذى قامت الهيئة بتجهيزه.
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