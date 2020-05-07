شكرا لمتابعة خبر عن ردة فعل صالح العزاز على أول مظاهرة نسائية بالرياض وقول مُعلمة ابنته: «لكم عذاب شديد» (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حكت شهد صالح العزاز، ابنة الراحل صالح العزاز، عن إحدى مدرساتها التي قالت لها " ما يفعله أبوكِ حرام، وأنتم وهو لكم عذاب شديد " .

وأضافت أنها عندما نقلت لوالدها ما قالته مُدرسة، رد عليها بالقول : " الدنيا فيها اختلافات كثيرة وأنا ما راحل أقولك أنا صح أو هما صح، لا تسمعين من جانب واحد ولا تجيني تقوليلي، في يوم من الأيام ستصلين إلى مرحلة من الوعي تستطيعي فيه تكوين أفكار وآراء خاصة بكِ بغض النظر عن أفكار الناس وأفكار والدك " .

وتحدثت حصة العزاز شقيقة الراحل، عن الحدث الأبرز في حياة شقيقها، وهو تسجيل أول تظاهرة نسائية في الرياض للمطالبة بقيادة المرأة السعودية للسيارة عام 1990م.

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وقالت حصة : " أحد أصدقاءه اتصل عليه وأخبره بالمظاهرة، فقرر تصوير المظاهرة رصدًا للتاريخ والمكان وما كان عنده أي ردود أفعال أو خطط أخرى " .