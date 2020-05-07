شكرا لمتابعة خبر عن سبأ باهبري يروي أطرف موقف تعرّض له على الهواء (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى الإعلامي سبأ باهبري، أطرف موقف مر به على الهواء مباشرة خلال قراءة نشرة أخبار.

وقال خلال برنامج " اللقاء من الصفر"، إن " في يوم سبت كان عندي نشرتين أخبار في التاسعة والـ12، وقرأت النشرة الأولى ثم ذهبت، ورجعت مع مدير أخر في النشرة الثانية " .

وأضاف: " قرأت خبر عن خادم الحرمين الشريفين من الأوتوكيو، لكن انتبهت أنه خطأ بسبب عدم وجود الخبر في نشرة التاسعة وعندما نظرت للورق أمامي كان هناك خبرًا آخر، وتجاوزت الأمر لكن بعدما كنت قد قرأته بالفعل " .

وأضاف: " أشرت للزميل المسؤول عن الأوتوكيو، فانتبه هو الآخر للأمر واكتشفنا أنه يعرض النشرة الخاصة بالسبت الماضي " ، متابعًا: " الغريب أن ما أحد انتبه للأمر " .

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