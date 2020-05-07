شكرا لمتابعة خبر عن التجارة توضح المقصود بعبارة «الموقع المطلوب غير متاح» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، المقصود بعبارة "الموقع المطلوب غير متاح" التي تظهر على أي موقع إلكتروني. كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، المقصود بعبارة "الموقع المطلوب غير متاح" التي تظهر على أي موقع إلكتروني. وأوضح " الحسين" ، أن هذه العبارة تدل على أنه حُجب من قبل وزارة التجارة حمايةً للمستهلك، وذلك نتيجة ارتكاب المتجر مخالفة نظام التجارة الإلكترونية.

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