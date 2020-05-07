شكرا لمتابعة خبر عن فهد الخضيري: بإمكان المُدخن ترك التدخين في 5 أيام فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أميرة خالد (صدى):

أكد الدكتور فهد الخضيري، الباحث في مجال المُسرطنات، أن المُدخن بإمكانه الإقلاع عن الدخين بالصبر خمسة أيام فقط على أعراض نقص النيكوتين.

وقال "الخضيري" : " يستطيع المدّخن ترك التدخين بالصبر خمسة أيام فقط على أعراض نقص النيكوتين وبعدها سينجح بإذن الله ويرتاح نفسياً ويوفر ماله (٩٠٠﷼ شهرياً) وتتحسن صحته وينقذ نفسه من الأمراض القاتلة المحتملة (نجح ربع مليون مدخن في تركه فكن انت منهم وأنج بنفسك) وعليك بالدعاء بأن يعصمك الله منه فهذا مجرب " .