شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مراحل بناء «مساجد النخيل» قديمًا في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سردت دارة الملك عبدالعزيز قصة بناء مساجد النخيل في الرياض، وذلك في مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر.

وأوضح الباحث في التراث، الدكتور أحمد الوشمي، أن البناء كان يبدأ بزاوية المسجد، كي يحدث ما يشبه التقاطع، وتتماسك جدران المسجد ولا تتساقط.

وشرح الوشمي مراحل بنائها وأساسياته المعمارية، لافتا إلى أن المزارع كانت تبني مساجد لكونها بعيدة عادة عن البلد.