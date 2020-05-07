شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إغلاق مركز تجاري كبير بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

أعلنت أمانة محافظة الطائف، عن إغلاق أحد المراكز التجارية الكُبرى؛ لعدم استيفائه الشروط الصحية والوقائي الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وصادرت الأمانة، كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والتي كانت مهيأة للبيع على المستهلكين، وتم الكشف عن خلو المركز من مواد التعقيم والتنظيف، وعدم تقيد عمالته بالاشتراطات الاحترازية الصحية من حيث لبس القفازات والكمامات.

وعثرت الجهات المختصة، على أعمال ترميم للمركز دون الإغلاق، و الكشف عن ثلاجات وبرادات لحفظ المجمدات المنتهية الصلاحية كانت متكدسة بمستودع داخلي، بخلاف الطبليات المتسخة والتي تتراكم حولها النفايات.

وطالبت الجهات، صاحب المركز بمراجعة الأمانة لإبلاغه باستكمال الإجراءات والاشتراطات الصحية، كذلك تبليغه بالغرامة المترتبة على ذلك.

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