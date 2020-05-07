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كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة العسكرية الخاصة بالقوات البرية السعودية تباشر مهام تطبيق قرار منع التجول في تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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