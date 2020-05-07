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الشرطة العسكرية الخاصة بالقوات البرية السعودية تباشر مهام تطبيق قرار منع التجول في تبوك

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بالتعاون مع القطاعات الحكومية

تشارك القوات البرية الملكية ممثلة بمجموعة الشرطة الخاصة بالمنطقة الشمالية الغربية في تطبيق الأمر الملكي الكريم القاضي بمنع التجول؛ للحد من انتشار فيروس .

وتباشر القوات البرية على مدار الساعة جنبًا إلى جنب مع القطاعات الأمنية المشاركة بمنطقة تبوك، عددًا من المهام الأمنية والإنسانية في المواقع المسندة إليها، وتعد تلك المشاركة ضمن الواجبات التي تقوم بها القوات البرية الملكية السعودية بالتعاون مع كل القطاعات الحكومية؛ لحفظ النظام وضمان صحة وسلامة المجتمع، والتأكيد على التزام المواطن والمقيم بجميع الأوامر والتعليمات الصادرة لإيقاف انتشار هذه الجائحة.

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