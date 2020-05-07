المدينة المنورة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ396 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن المدينة المنورة تصدرت أعداد المصابين بفيروس كورونا بـ396 حالة، من أصل 1793 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وجاءت مدينة جدة في المرتبة التالية بـ315 حالة، ثم مكة المكرمة بـ254 حالة، والرياض بـ194 حالة، والدمام بـ171 حالة، والخبر بـ120 حالة، والجبيل بـ48 حالة، والهفوف بـ40 حالة، والقطيف بـ40 حالة، والطائف بـ36 حالة، وينبع بـ32 حالة، وراس تنورة بـ20 حالة، وصبيا بـ16 حالة، وتبوك بـ14 حالة، ووادي الفرع بـ13 حالة، وعنيزة وبيش والدرعية بـ10 حالات لكل منها، وهدبان بـ8 حالات، وحفر الباطن بـ6 حالات، والعيس والخرج بـ5 حالات لكل منهما، وسلوى والقريات بـ4 حالات لكل منهما، وبريدة بـ3 حالات، وصفوى وأملج بحالتين لكل منهما، والجفر والمذنب والبكيرية ورابع وحدة والدائر والمجمعة بحالة واحدة فقط لكل منها.

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