وزارة الموارد البشرية: 10 آلاف ريال غرامة عدم الالتزام بالإجراءات الاستثنائية لمكافحة كورونا

علمت «عاجل»، أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وافق على إضافة فقرة جديدة لجدول المخالفات تقضي بتغريم كل منشأة لا تلتزم بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة والمُنظِّمة للظروف الاستثنائية، لمواكبة التغيرات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

وبينت المصادر، أن المخالفة حُددت بمقدار 10 آلاف ريال تتعدد بتعدُّد الحالات والعاملين.

وكان وزير «الموارد البشرية» المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أصدر قرارًا وزاريًّا يقضي بالموافقة على اعتماد الدليل الإرشادي للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مكان العمل؛ ليكون دليلًا إجرائيًّا.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن المخالف لهذا القرار ستُطبق بحقه العقوبات، التي تقضي بها أنظمة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموضحة بجدول العقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 27/9/1440