بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الرمضانية في غزة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر المتعففة والأكثر احتياجًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية.

وجرى توزيع 1920 سلة غذائية رمضانية استفاد منها 9600 فرد، منها 700 سلة غذائية في رام الله والبيرة، و370 سلة غذائية في جنين، و250 سلة غذائية في طوباس، و600 سلة في غزة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للشعب الفلسطيني الشقيق خلال شهر رمضان المبارك.

كما وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمقره في الرياض، اليوم الخميس، اتفاقية مع منظمة صلة للتنمية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تشغيل مركز الغسيل الكلوي في محافظة الضالع.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز.

ويهدف المشروع إلى تقديم خدمة الاستصفاء الدموي للمستفيدين وفق المعايير الصحية وإلى توطين الخدمة لتخفيف معاناة مرضى القصور الكلوي والحفاظ على حياتهم، وتجويد الأداء في المركز من خلال العيادة الاستشارية، وحصر المرضى ومتابعتهم عبر قاعدة بيانات ودعم صمود القطاع الصحي في الضالع.

وبموجب الاتفاقية سيعمل مركز الملك سلمان للإغاثة على تأمين مواد ومستهلكات تكفي لما يزيد عن 6000 غسلة، وتوفير وجبات غذائية للمرضى، ومواد صحية ومنظفات ومطهرات، فضلًا عن توفير قطع غيار ولوازم الصيانة لمولد الكهرباء ومحطة تحلية المياه والمضخات.

كما سيتعاقد المركز مع موظفي الكوادر الطبي العام والمتخصص والفني والإداري والهندسي والخدمات العامة، والتعاقد مع اختصاصي كلى ومسالك بولية، واستدعاء كوادر طبية في الحالات الطارئة، وتعيين مهندس معدات طبية، بعد أن يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة بتهيئة المبنى وتأمين أسرَّة مرضى الغسيل الكلوي والمستلزمات الإدارية وقطع الغيار وغيرها لاستقبال المرضى بشكل لائق، وتقديم الخدمة بجودة عالية.

ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، على رعاية المرضى والمصابين ودعم القطاع الطبي بالجمهورية اليمنية الشقيقة.

ويعد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، نموذجًا عالميًّا في مد يد العون للمحتاجين في العالم وتقديم المساعدات، بعيدًا عن أي دوافع غير إنسانية، علاوةً على التنسيق والتشاور مع المنظمات والهيئات العالمية الموثوقة، وتطبيق جميع المعايير الدولية المتبعة في البرامج الإغاثية، فضلًا عن توحيد الجهود بين الجهات المعنية بأعمال الإغاثة في المملكة، بجانب ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وألا تُستغل لأغراض أخرى، إضافة إلى أن تتوافر في المساعدات الجودة العالية وموثوقية المصدر.

وقدَّمت المملكة العربية السعودية، وتحديدًا منذ عام 1996م حتى الآن، ما يزيد عن 92.4 مليار دولار أمريكي لأكثر من 84 دولة حول العالم بكل حياد وشفافية.

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ونفذ المركز منذ تأسيسه عام 2015م ما يزيد على 1057 مشروعًا في أكثر من 44 دولة، بالتعاون مع 168 شريكًا وبمبالغ تجاوزت 3 مليارات ونصف المليار دولار أمريكي في مجالات الأمن الغذائي والصحة، والتعافي المبكر، ودعم وتنسيق العلميات الإنسانية، والمياه والإصحاح البيئي والنظافة، والإيواء والمواد غير الغذائية، والحماية، والتعليم، والخدمات اللوجستية، والتغذية، والاتصالات في حالات الطوارئ، وغيرها.

وقدَّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1011 مشروعًا إلى 44 دولة بتكلفة تجاوزت 3 مليارات و500 مليون دولار أمريكي.

وتجاوزت المملكة مستهدفات الأمم المتحدة التي تدعو الدول المانحة إلى تقديم نحو 0.7% من الناتج القومي كمساعدات إنسانية، ووصلت المساعدات السعودية إلى ما يقارب 2%، وهو أعلى رقم في تاريخ الأمم المتحدة منذ إنشائها.

وتحتضن المملكة 561 ألفًا و911 لاجئًا يمنيًّا، و262 ألفًا و573 لاجئًا سوريًّا، و249 ألفًا و669 لاجئًا ميانماريًّا، بما يعادل 5.17% من مواطني المملكة العربية السعودية، وهي بذلك تحتل المرتبة الثانية عالميًّا من حيث عدد المهاجرين.

وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، استطاع المركز أن ينشئ أول منصة شفافة في المنطقة، وهي «منصة المساعدات السعودية»، لتكون مرجعًا دقيقًا وموثوقًا يقدم المعلومات.

وترشد المنصة الباحثين ورجال الإعلام والصحافة إلى مساهمات المملكة الخارجية، التي يجري بناؤها على 3 مراحل: الأولى توثيق المساعدات من عام 2007م حتى الآن. والثانية توثيق المساعدات من عام 1996م حتى الآن، والثالثة من عام 1975م حتى الآن، كما عرج على استجابة المركز لنداء منظمة الصحة العالمية واليونيسيف بمبلغ 66.7 مليون دولار لمكافحة تفشي وباء الكوليرا.

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