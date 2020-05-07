القبض على شخصين مخالفين لقرار منع التجول وبحيازتهما مخدرات بالقصيم

حاولا الهرب أثناء استيقافهما

ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على شخصين مخالفين لقرار منع التجول ومحاولتهما الهرب أثناء استيقافهما بالقصيم. صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على شخصين، لمخالفتهما قرار منع التجول، ومحاولتهما الهرب أثناء استيقافهما، وهما (مواطن، ومقيم في العقد الثالث والرابع من العمر)، وقد ضبط بحوزتهما (3452) قرصًا مخدرًا، وقطعة تزن (1,5 كجم) من مادة الحشيش، وسلاح ناري، وقد تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة. Advertisements اقرأ أيضًا: القبض على 3 أشخاص خالفوا قرار منع التجول وبحيازتهم مخدرات في الرياض بالصور.. «عاجل» توثق جهود رجال الحرس الوطني بالقطاع الغربي

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