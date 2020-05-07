صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على شخصين، لمخالفتهما قرار منع التجول، ومحاولتهما الهرب أثناء استيقافهما، وهما (مواطن، ومقيم في العقد الثالث والرابع من العمر)، و ضبط بحوزتهما (3452) قرصاً مخدراً، وقطعة تزن 1,5 كجم من مادة الحشيش، وسلاح ناري، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-القبض على مخالفين لمنع التجول وضبط مواد مخدرة بحوزتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.