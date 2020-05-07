مصادرة مواد غذائية مخالفة بالشقيق

نفذت بلدية الشقيق جولات رقابية شملت زيارة 26 محلا تجاريا، وأسواق النفع العام، ضمن الجهود التي تقوم بها البلدية خلال شهر رمضان. رصدت البلدية خلال زيارتها 3 محلات مخالفة لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية، وصادرت 25 كلج شاورما محضرة مسبقا وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وكذلك 11 كلج من رقائق السمبوسة ولحوم مجهولة المصدر، و7 كلج مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد وغير صالحة للاستخدام الآدمي. أوضح رئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر عطيف أن هذه الجولات الرقابية تأتي امتدادا لجهود البلدية للحفاظ على صحة المواطنين، وأنها مستمرة في تنفيذ وتكثيف جولاتها التفتيشية من خلال الفريق الرقابي لقسم صحة البيئة لمتابعة المحلات والمنشآت الغذائية لضمان صحة المستهلك وتحقيق المستوى الصحي.



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