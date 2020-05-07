فتحت وزارة البيئة والمياه والزراعة بوابات سد وادي بيش بمنطقة جازان، أمس، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك لتصريف وتفريغ 345,600 ألف م3 من المياه، نظراً لبدء موسم الأمطار والسيول بالمنطقة ودعما للمياه الجوفية فيها. يبلغ طول السد 340 مترا وارتفاعه 106 أمتار، وتبلغ سعته التخزينية 193.644.000م3 متر مكعب، بينما يستوعب الآن نحو 148 مليون م3 من المياه التي تسهم بعد تنقيتها في توفير مياه الشرب لمختلف المحافظات، وتوفير مياه الري للأراضي الزراعية، من خلال التحكم في مياه الفيضانات التي تقع في حوض وادي بيش، وإعادة تخزينها، والعمل على توفير المياه الكافية لتلك المزارع عبر مجرى الوادي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفريغ 345 ألف متر مكعب من مياه سد بيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.