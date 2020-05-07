السعودية اليوم / امطار على محافظة رجال المع



محايل 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس

هطلت اليوم امطار من متوسطه الى غزيرة على محافظة رجال المع شملت معظم ارجاء المحافظة سالت على اثرها الاودية والشعاب.

جعلها الله سقيا رحمةوبركه وعم بنفعها ارجاء البلاد .

//انتهى //

19:49ت م

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