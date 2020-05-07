السعودية اليوم / الأردن تعلن عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



عمّان 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن جميع الإصابات سُجلت في محافظة المفرق شمالي البلاد وتعود لأحد أقربائهم المصاب، مبينًا في الوقت نفسه شفاء 4 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 386 حالة.

// انتهى //

19:43ت م

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عمّان 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 484 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن جميع الإصابات سُجلت في محافظة المفرق شمالي البلاد وتعود لأحد أقربائهم المصاب، مبينًا في الوقت نفسه شفاء 4 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 386 حالة.// انتهى //19:43ت م0172

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