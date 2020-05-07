السعودية اليوم / الجزائر تسجل 185 إصابة جديدة و7 وفيات خلال 24 ساعة



الجزائر 14 رمضان 1441 هجري الموافق 07 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، عن تسجيل 185 حالة إصابة جديدة بفيروس

وكشف الناطق الرسمي باسم لجنة الرصد والمتابعة لوباء فيروس كورونا، جمال فورار، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 5182 حالة، بينما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا، إلى 483 وفاة.

وأضاف انه تم تسجيل 126 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء من الفيرس إلى 2323.

// انتهى //

19:33ت م

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الجزائر 14 رمضان 1441 هجري الموافق 07 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، عن تسجيل 185 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و7 وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية.وكشف الناطق الرسمي باسم لجنة الرصد والمتابعة لوباء فيروس كورونا، جمال فورار، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 5182 حالة، بينما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا، إلى 483 وفاة.وأضاف انه تم تسجيل 126 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء من الفيرس إلى 2323.// انتهى //19:33ت م0168

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