اقتصادي / أمين عسير يوقع عقود استثمارية لبلدية محايل بأكثر من 48 مليون ريال



محايل 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس

وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه بمقر الأمانة عقدين استثماريين من المشروعات البلدية والخدمية بمحافظة محايل عسير و بقيمة تجاوزت 48 مليون ريال مع عدد من الشركات والمؤسسات المتخصصة.

وأوضح رئيس بلدية محايل عسير سعيد بن علي حافظ بأن العقود التي تم ترسيتها شملت انشاء و تشغيل حديقة الملك سلمان بن عبدالعزيز و صيانة سوق الخضار و الفواكه في المحافظة بقيمة بلغت 48.400.000 مليون ريال .

وأفاد بأن تلك العقود الاستثمارية تأتي استمراراً وحرصاً من أمانة منطقة عسير على استكمال جميع العقود المخصصة للمشاريع الاستثمارية وإنجازها في أسرع وقت ممكن حتى يستفيد المواطن والمقيم منها.

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19:27ت م

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