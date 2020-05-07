السعودية اليوم / أعضاء الهيئة السعودية للمهندسين بمنطقة تبوك ينهون فحص وتقييم مساكن الوافدين بالمنطقة



تبوك 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس

أنهى أعضاء اللجنة التنسيقية للهيئة

وأوضح رئيس اللجنة التنسيقية للهيئة بمنطقة تبوك المهندس فايز الطويلعي أن المتطوعين من مهندسي المنطقة والبالغ عددهم 52 متطوع ، قد أنهوا فحص 82 مبنىً مسجلاً ، حيث جرى إعتماد 37 مبنى منها فقط ، مؤكداً أن مبادرة فحص تقييم مساكن الوافدين والتأكد من التقيد والالتزام بإجراءات الشروط الصحية لمساكنهم في مدن ومحافظات منطقة تبوك ، وتقييمها وحصر أعداد القاطنين ، مستمرة حتى الانتهاء من جميع المباني المسجلة للتأكد من مطابقتها للشروط الفنية والصحية والهندسية والإنسانية.

يذكر أن هيئة المهندسين سبق ان فتحت باب التطوع لأعضائها من المهندسين والمهندسات للمساهمة في تقييم هذه المساكن بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وإمارات المناطق ، بعد توقيع اتفاقية بهذا الخصوص تتضمن استعانة الوزارة بخبرات الهيئة للمساهمة في تقييم مساكن الوافدين في المملكة لتطبيق إجراءات الشروط الصحية لمساكنهم في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا COVID-19، ومن مبدأ التعاون بين الجهات، والتأكد من الالتزام والتقيد بإجراءات الشروط الصحية لمساكنهم ، من خلال حصر مساكنهم في المناطق والمحافظات وحصر أعدادهم، إلى جانب القيام بأعمال التقييم والفحص والتفتيش على مساكنهم.

// انتهى //

18:25ت م

0153



تبوك 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسأنهى أعضاء اللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمهندسين بمنطقة تبوك اليوم ، فحص وتقييم جميع المباني المسجلة في موقع أمانة المنطقة ، ضمن مبادرة تقييم المجمعات السكنية وحصر إسكان الوافدين وضمان ملائمة تلك المجمعات للشروط الصحية المحدثة لمساكن القاطنين الوافدين في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والتي قامت بها وزارة الشؤون البلدية والشؤون القروية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين .وأوضح رئيس اللجنة التنسيقية للهيئة بمنطقة تبوك المهندس فايز الطويلعي أن المتطوعين من مهندسي المنطقة والبالغ عددهم 52 متطوع ، قد أنهوا فحص 82 مبنىً مسجلاً ، حيث جرى إعتماد 37 مبنى منها فقط ، مؤكداً أن مبادرة فحص تقييم مساكن الوافدين والتأكد من التقيد والالتزام بإجراءات الشروط الصحية لمساكنهم في مدن ومحافظات منطقة تبوك ، وتقييمها وحصر أعداد القاطنين ، مستمرة حتى الانتهاء من جميع المباني المسجلة للتأكد من مطابقتها للشروط الفنية والصحية والهندسية والإنسانية.يذكر أن هيئة المهندسين سبق ان فتحت باب التطوع لأعضائها من المهندسين والمهندسات للمساهمة في تقييم هذه المساكن بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وإمارات المناطق ، بعد توقيع اتفاقية بهذا الخصوص تتضمن استعانة الوزارة بخبرات الهيئة للمساهمة في تقييم مساكن الوافدين في المملكة لتطبيق إجراءات الشروط الصحية لمساكنهم في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا COVID-19، ومن مبدأ التعاون بين الجهات، والتأكد من الالتزام والتقيد بإجراءات الشروط الصحية لمساكنهم ، من خلال حصر مساكنهم في المناطق والمحافظات وحصر أعدادهم، إلى جانب القيام بأعمال التقييم والفحص والتفتيش على مساكنهم.// انتهى //18:25ت م0153

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أعضاء الهيئة السعودية للمهندسين بمنطقة تبوك ينهون فحص وتقييم مساكن الوافدين بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.