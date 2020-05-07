السعودية اليوم/ أسبوع التحصين العالمي رسالة للالتزام بالتطعيمات الوطنية./ إضافة أولى واخيرة

الرياض 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واستطعيمات الأطفال هي الوسيلة الأكثر فعالية للحد من انتشار كثير من الأمراض عند الأطفال، لذلك الالتزام بإعطاء الطفل التطعيمات الدورية هو أفضل ما يمكن القيام به من أجل أن ينمو بشكل آمن وطبيعي ويعيش حياة صحية، وتعدّ اللقاحات واحدة من أهم وأقوى العلاجات الطبية التي تم اختراعها، كما تمثل أحد أكبر الانتصارات في مجال الصحة العامة، فهي تهدف إلى الوقاية من الإصابة بالمرض على عكس أغلب الأدوية المستخدمة بغرض الشفاء وعلاج الأمراض، لذلك خصصت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الأخير من شهر أبريل في كل عام ليكون أسبوعاً عالمياً للتحصين ودعت الجميع للتقيد بجدول اللقاحات المخصصة للأطفال.وفي هذا الشأن أوضحت استشاري المناعة ومديرة برنامج التحصين الوطني في المركز الوطني للوقاية من الأمراض الدكتورة ألفت العامري بمناسبة أسبوع التحصين العالمي أن اللقاحات تساعد في الوقاية والحماية من الكثير من الأمراض، وبالرغم من ذلك فإن انتشار المعلومات الخاطئة وقلة الوعي في المجتمع حول أهمية اللقاحات تعدّ من أبرز العوامل التي تؤدي إلى انتشار هذه الأمراض، فعندما يتعرض الشخص لأي ميكروب مسبب للمرض (سواء أكان بكتيريا أم فيروسا) فإن جهاز المناعة لديه يجب أن يتعرّف على هذا الميكروب ويعمل على إنتاج الأجسام المضادة لمقاومته والقضاء عليه، إضافة إلى أن تكوين مثل هذه الأجسام المضادة يستغرق وقتًا طويلًا نسبيًّا(من 10- 14 يومًا)، مما قد يعرض المريض للمضاعفات وإلى الوفاة في بعض الأحيان، وعندما يتعرض نفس الشخص لنفس الميكروب في المرات التالية فإن جهاز المناعة لديه يقوم بإنتاج الأجسام المضادة الكافية كمًّا ونوعًا في وقت قصير لمقاومة هذا الميكروب، ويتماثل المريض للشفاء في خلال مدة قصيرة، وهذا ما يحصل تماما عند تطعيم الأطفال.وبيّنت العامري أن التطعيمات عبارة عن إعطاء الطفل مواد تحتوي على شكل مخفف ومضعّف من الميكروب المسبب للمرض المراد التحصين ضده، مما يؤدي إلى تحفيز جهاز المناعة لديه بشكل طفيف ومؤقت لإنتاج أجسام مضادة لمقاومة المرض المعني من غير أن يصاب الطفل بالمرض، وعندما يتعرض الجسم مرة أخرى لنفس الميكروب تقوم هذه الأجسام المضادة بالتصدي له ومحاربته ومن ثم حماية الطفل من المرض ومضاعفاته، لافتة النظر إلى أنه في بعض الأمراض نحتاج إلى إعطاء الطفل أكثر من جرعة واحدة من نفس اللقاح.وشدّدت العامري على ضرورة إكمال جميع الجرعات المقررة حسب جدول التطعيم الوطني؛ وذلك لأن مناعة الطفل لا تكتمل إلا بها، حيث إن الجرعة الأولى عادة تحفّز الجهاز المناعي بشكل طفيف ومؤقت، ولا تؤدي إلى تكوين الأجسام المضادة الكافية لمقاومة الميكروبات إلا بعد إعطاء الجرعات اللاحقة المكملة، بحيث أن بعض هذه الأمراض يحتاج إلى جرعات منشطة على فترات زمنية منتظمة، ومن أمثلة ذلك أمراض الدفتيريا، والسعال الديكي، وشلل الأطفال، فالتطعيمات (اللقاحات) الروتينية تحمي الأطفال من الإصابة ببعض الأمراض المعدية ومضاعفاتها الخطيرة، وبالتالي تؤدي إلى مجتمع معافى خالٍ من هذه الأمراض المعدية والأوبئة المستهدفة بالتطعيم.وعن الطرق والوسائل المختلفة لأخذ التطعيمات فذكرت أن أغلبها يتم إعطاؤه عن طريق الحقن ولكن هناك بعض الأنواع تؤخذ عن طريق الفم أو بخاخ من خلال الأنف، ويجب التأكيد على أهمية الحرص على إعطاء جميع الجرعات في أوقاتها المحددة، لأن تحديد الأعمار التي يتم فيها التطعيم يعتمد على معرفة الأعمار الأكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض ومضاعفاتها، وبناءً على ذلك يتم تحديد العمر المناسب للتطعيم والفواصل الزمنية المناسبة بين الجرعات حسب نوع المرض، ولذلك ينبغي الحرص على الالتزام بالمواعيد المحددة في جدول التطعيم الوطني، كما أكدت وزارة الصحة على حسابها الرسمي بتويتر على ضرورة عدم الإهمال في التطعيمات وعلى التزام المنشآت الصحية بجميع المعايير الوقائية الخاصة بمكافحة العدوى.// يتبع //18:16ت م0147

عام/ أسبوع التحصين العالمي رسالة للالتزام بالتطعيمات الوطنية./ إضافة أولى واخيرة

وفي حال تأخر إعطاء جرعة من جرعات التطعيم للطفل فذكرت العامري أنه بذلك سيكون الطفل معرضًا للإصابة بالأمراض المستهدفة بهذه التطعيمات، ولحمايته بالصورة المطلوبة يجب إكمال الجرعات من آخر جرعة أخذت من اللقاح دون الحاجة إلى بدايتها من الأول، ومراجعة عيادة التحصين بالمركز الصحي في أقرب وقت لتكملة الجرعات.

أما عن الاحتياطات الواجب اتخاذها قبل أي لقاح بشكل عام فيجب أن يتمتع الطفل بصحة جيدة ولا يشكو من أي مرض حاد شديد سواء أكان يصاحبه حمى أم لا يصاحبه حمى.

وعن الحالات التي يمتنع فيها إعطاء الأطفال اللقاحات فكشفت العامري أنها كالتالي: إذا كان الطفل لديه حساسية شديدة من أي عنصر من العناصر المستخدمة في صناعة اللقاح، وإذا كان هنالك رد فعل عنيف (حساسية مفرطة) للجرعة السابقة من نفس اللقاح، وإذا كان الطفل يعاني من نقص المناعة لا ينبغي أن يُعطى اللقاحات المصنوعة من الميكروبات الحية المضعفة مثل (شلل الأطفال الفموي، والثلاثي الفيروسي، والحصبة، والعنقز، والدرن)، كذلك لا يُعطى لقاح شلل الأطفال الفموي للأشخاص المخالطين لأشخاص لديهم نقص مناعة، والطفل الذي تم نقل دم له أو تم إعطاؤه محلولا يحتوي على أجسام مضادة خلال الأشهر الثلاثة السابقة للّقاح.

ونبّهت العامري أنه لا تُعطى جميع اللقاحات للأشخاص المعالجين بعلاج كيميائي أو إشعاعي، أو أدوية مثبطة لجهاز المناعة أثناء فترة العلاج ولمدة ثلاثة أشهر بعد إنهاء العلاج، وهناك موانع مؤقتة للقاحات الفيروسية الحية (الحصبة، والثلاثي الفيروسي، والعنقز)، لافتة النظر إلى أن وزارة الصحة تقيم سنويا ملتقى لمناقشة المختصين حول مواضيع مختلفة عن لقاحات الحج والعمرة ولقاحات السيدات الحوامل، إضافة إلى اللقاحات الدورية والموسمية للبالغين، ويسهم الملتقى في إثراء المشاركات العالمية والتجارب الخلاقة، كما يسَلط الضوء على توصيات مركز الوقاية الأمريكي في هذا المجال، إضافة إلى عدد من ورش عمل متخصصة لمناقشة الاحترافية في إدارة اللقاحات وكيفية التعامل مع الأشخاص المترددين أو الذين يؤخرون أو يرفضون أخد اللقاحات، متمنية للجميع دوام الصحة والعافية.

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