شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الدفاع يرأس اجتماع مشروع نظام الموارد المركزية الموحد والان نبدء بالتفاصيل
ورحب في بداية الاجتماع بالحضور من الشركات المهتمة بالمساهمة في تنفيذ المبادرة، موضحاً أهمية مخرجات هذه المبادرة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الدفاع وتتمثل في تطوير الأداء التنظيمي لوزارة الدفاع، وتحسين كفاءة الإنفاق ودعم وتوطين التصنيع العسكري.
وأكد الدكتور البياري أهمية تنفيذ المبادرة وفق نموذج تنفيذ جديد يساعد على زيادة فرص النجاح وتعزيز حوكمة الإجراءات وتقليل المخاطر. كما استعرض مدير عام تقنية المعلومات بوكالة خدمات التميز الدكتور صالح بن أحمد المقرن، الخطوات السابقة التي تمت على هذه والفرص التي ستكون متاحة للشركات للعمل مع الوزارة وآلية تنفيذ المبادرة ومكوناتها ونطاق العمل والمخرجات المتوقعة ومراحل الخطة العامة وتأهيل الشركات.
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