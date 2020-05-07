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اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن "المستقبل يتطلب تلقيح جميع الناس" ضد وباء كوفيد 19، لكن اللقاحات الواعدة التي يمكنها أن تكون فعالة لن تظهر قبل الربع الأول من العام القادم.
قالت المنظمة: "هناك حوالي 80 لقاحًا قيد التقييم؛ 5 أو 6 منها على الأقلّ واعدة للغاية، يمكنها أن تكون فعالة بحلول الربع الأول من العام المقبل".منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 06:58 PM
قالت: نتّخذ الاحتياطات لضمان أن تكون تكلفته قابلةً للتحكُّم به من قبل أي جهة تطوّرهاتبعوا الإجراءات الوقائية.. الصحة العالمية: لن يتم إيجاد لقاح لكوفيد 19 قبل 2021
اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن "المستقبل يتطلب تلقيح جميع الناس" ضد وباء كوفيد 19، لكن اللقاحات الواعدة التي يمكنها أن تكون فعالة لن تظهر قبل الربع الأول من العام القادم.
قالت المنظمة: "هناك حوالي 80 لقاحًا قيد التقييم؛ 5 أو 6 منها على الأقلّ واعدة للغاية، يمكنها أن تكون فعالة بحلول الربع الأول من العام المقبل".
، اتبعوا الإجراءات الوقائية.. الصحة العالمية: لن يتم إيجاد لقاح لكوفيد 19 قبل 2021 ،
المصدر : الخليج 365
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