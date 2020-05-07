، الطائف.. "الطلحي" متغيّب منذ 6 أيام وذووه يناشدون مساعدتهم للعثور عليه ،

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ما يزال المواطن فهد بن حميد الطلحي، متغيّبًا لليوم السادس، بعد خروجه السبت الماضي من منزل أسرته الكائن في حي عودة بالطائف.
وكانت قد أبلغت الشرطة عن اختفائه، وعممت بالبحث عنه، كما شاركت فرق البحث والإنقاذ التطوعية في أعمال البحث عنه دون أي نتيجة حتى الآن.
المُتغيب "الطلحي" يبلغ من العمر 48 عامًا، ووفقًا لذويه يُعاني من انفصام في الشخصية؛ حيث خرج من المنزل دون استخدام مركبة، ومن غير هاتف جوال ولم يعد.
وقالوا إنها المرة الأولى التي يتغيّب فيها عن الأسرة، وناشدوا الجميع بالتعاون معهم، ومن يجده أو تتوفر لديه معلومة عن مكان تواجده يتواصل على الرقم "0504488081".الطائف المواطن فهد بن حميد الطلحي مناشده
الطائف.. "الطلحي" متغيّب منذ 6 أيام وذووه يناشدون مساعدتهم للعثور عليهفهد العتيبي الخليج 365 2020-05-07
ما يزال المواطن فهد بن حميد الطلحي، متغيّبًا لليوم السادس، بعد خروجه السبت الماضي من منزل أسرته الكائن في حي عودة بالطائف.
وكانت قد أبلغت الشرطة عن اختفائه، وعممت بالبحث عنه، كما شاركت فرق البحث والإنقاذ التطوعية في أعمال البحث عنه دون أي نتيجة حتى الآن.
المُتغيب "الطلحي" يبلغ من العمر 48 عامًا، ووفقًا لذويه يُعاني من انفصام في الشخصية؛ حيث خرج من المنزل دون استخدام مركبة، ومن غير هاتف جوال ولم يعد.
وقالوا إنها المرة الأولى التي يتغيّب فيها عن الأسرة، وناشدوا الجميع بالتعاون معهم، ومن يجده أو تتوفر لديه معلومة عن مكان تواجده يتواصل على الرقم "0504488081".
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
06:28 PM
يُعاني من انفصام في الشخصية ويبلغ 48 عامًا.. وعمليات البحث ما زالت جارية
ما يزال المواطن فهد بن حميد الطلحي، متغيّبًا لليوم السادس، بعد خروجه السبت الماضي من منزل أسرته الكائن في حي عودة بالطائف.
وكانت قد أبلغت الشرطة عن اختفائه، وعممت بالبحث عنه، كما شاركت فرق البحث والإنقاذ التطوعية في أعمال البحث عنه دون أي نتيجة حتى الآن.
المُتغيب "الطلحي" يبلغ من العمر 48 عامًا، ووفقًا لذويه يُعاني من انفصام في الشخصية؛ حيث خرج من المنزل دون استخدام مركبة، ومن غير هاتف جوال ولم يعد.
وقالوا إنها المرة الأولى التي يتغيّب فيها عن الأسرة، وناشدوا الجميع بالتعاون معهم، ومن يجده أو تتوفر لديه معلومة عن مكان تواجده يتواصل على الرقم "0504488081".
، الطائف.. "الطلحي" متغيّب منذ 6 أيام وذووه يناشدون مساعدتهم للعثور عليه ،
المصدر : الخليج 365
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