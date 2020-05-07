، "البياري" يرأس الاجتماع التعريفي لمشروع نظام الموارد المركزية الموحد ،

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رأس مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، الاجتماع التعريفي لمبادرة مشروع نظام الموارد المركزية الموحد لوزارة الدفاع والمشاريع التابعة والخطة المستقبلية للتنفيذ، الذي عُقد عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد في مقر وكالات وزارة الدفاع.
ورحّب في بداية الاجتماع بالحضور من الشركات المهتمة بالمساهمة في تنفيذ المبادرة، موضحًا أهمية مخرجات هذه المبادرة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الدفاع، وتتمثل في تطوير الأداء التنظيمي لوزارة الدفاع، وتحسين كفاءة الإنفاق ودعم وتوطين التصنيع العسكري.
وأكد الدكتور البياري أهمية تنفيذ المبادرة وفق نموذج تنفيذ جديد يساعد على زيادة فرص النجاح وتعزيز حوكمة الإجراءات وتقليل المخاطر.
كما استعرض مدير عام تقنية المعلومات بوكالة خدمات التميز الدكتور صالح بن أحمد المقرن، الخطوات السابقة التي تمّت، والفرص التي ستكون متاحة للشركات للعمل مع الوزارة، وآلية تنفيذ المبادرة ومكوناتها ونطاق العمل والمخرجات المتوقعة ومراحل الخطة العامة.
مساعد وزير الدفاع الدكتور خالد بن حسين البياري مشروع نظام الموارد المركزية
"البياري" يرأس الاجتماع التعريفي لمشروع نظام الموارد المركزية الموحدوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-07
رأس مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، الاجتماع التعريفي لمبادرة مشروع نظام الموارد المركزية الموحد لوزارة الدفاع والمشاريع التابعة والخطة المستقبلية للتنفيذ، الذي عُقد عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد في مقر وكالات وزارة الدفاع.
ورحّب في بداية الاجتماع بالحضور من الشركات المهتمة بالمساهمة في تنفيذ المبادرة، موضحًا أهمية مخرجات هذه المبادرة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الدفاع، وتتمثل في تطوير الأداء التنظيمي لوزارة الدفاع، وتحسين كفاءة الإنفاق ودعم وتوطين التصنيع العسكري.
وأكد الدكتور البياري أهمية تنفيذ المبادرة وفق نموذج تنفيذ جديد يساعد على زيادة فرص النجاح وتعزيز حوكمة الإجراءات وتقليل المخاطر.
كما استعرض مدير عام تقنية المعلومات بوكالة خدمات التميز الدكتور صالح بن أحمد المقرن، الخطوات السابقة التي تمّت، والفرص التي ستكون متاحة للشركات للعمل مع الوزارة، وآلية تنفيذ المبادرة ومكوناتها ونطاق العمل والمخرجات المتوقعة ومراحل الخطة العامة.
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
06:23 PM
يهدف لتطوير الأداء التنظيمي لوزارة الدفاع ودعم وتوطين التصنيع العسكري
رأس مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، الاجتماع التعريفي لمبادرة مشروع نظام الموارد المركزية الموحد لوزارة الدفاع والمشاريع التابعة والخطة المستقبلية للتنفيذ، الذي عُقد عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد في مقر وكالات وزارة الدفاع.
ورحّب في بداية الاجتماع بالحضور من الشركات المهتمة بالمساهمة في تنفيذ المبادرة، موضحًا أهمية مخرجات هذه المبادرة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الدفاع، وتتمثل في تطوير الأداء التنظيمي لوزارة الدفاع، وتحسين كفاءة الإنفاق ودعم وتوطين التصنيع العسكري.
وأكد الدكتور البياري أهمية تنفيذ المبادرة وفق نموذج تنفيذ جديد يساعد على زيادة فرص النجاح وتعزيز حوكمة الإجراءات وتقليل المخاطر.
كما استعرض مدير عام تقنية المعلومات بوكالة خدمات التميز الدكتور صالح بن أحمد المقرن، الخطوات السابقة التي تمّت، والفرص التي ستكون متاحة للشركات للعمل مع الوزارة، وآلية تنفيذ المبادرة ومكوناتها ونطاق العمل والمخرجات المتوقعة ومراحل الخطة العامة.
، "البياري" يرأس الاجتماع التعريفي لمشروع نظام الموارد المركزية الموحد ،
المصدر : الخليج 365
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