، "صحة القنفذة" تخصص ستة مراكز لتقديم خدمة الفحص الموسع لكورونا ،

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تواصل صحة القنفذة الفحص الموسع والذي أطلق مطلع الأسبوع الحالي من قبل وزارة الصحة للمرحلة الثانية وينتهي بداية الأسبوع القادم، وذلك ضمن جهود "الصحة" لمواجهة جائحة كورونا.
وأكد متحدث صحة القنفذة إبراهيم محمد المتحمي أن هذه الإجراءات تهدف إلى التعرف على مدى انتشار فيروس كورونا الجديد بين المجتمع والحد من انتشاره، مشيرًا إلى أن "صحة القنفذة" خصصت ستة مراكز لتقديم خدمة تحليل فيروس كورونا هي ( الشرقية - الشعب- سبت شمران -المظيلف- بني سهيم- غرب القوز) لهذا الفحص الموسع في فترتي عمل صباحية (١٠ص -٤م) ومسائية (٩ص -٢ص) .
وأضاف المتحمي أن هذه الخدمات تقدم من خلال المشتركين في خدمة التقييم الذاتي عبر تطبيق موعد، لافتاً إلى تجهيز فريق من قبل الصحة العامة لتنفيذ عملية الفحص الموسع، مدرب للتعامل مع الحالات .
فيروس كورونا الجديد
"صحة القنفذة" تخصص ستة مراكز لتقديم خدمة الفحص الموسع لكوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-07
تواصل صحة القنفذة الفحص الموسع والذي أطلق مطلع الأسبوع الحالي من قبل وزارة الصحة للمرحلة الثانية وينتهي بداية الأسبوع القادم، وذلك ضمن جهود "الصحة" لمواجهة جائحة كورونا.
وأكد متحدث صحة القنفذة إبراهيم محمد المتحمي أن هذه الإجراءات تهدف إلى التعرف على مدى انتشار فيروس كورونا الجديد بين المجتمع والحد من انتشاره، مشيرًا إلى أن "صحة القنفذة" خصصت ستة مراكز لتقديم خدمة تحليل فيروس كورونا هي ( الشرقية - الشعب- سبت شمران -المظيلف- بني سهيم- غرب القوز) لهذا الفحص الموسع في فترتي عمل صباحية (١٠ص -٤م) ومسائية (٩ص -٢ص) .
وأضاف المتحمي أن هذه الخدمات تقدم من خلال المشتركين في خدمة التقييم الذاتي عبر تطبيق موعد، لافتاً إلى تجهيز فريق من قبل الصحة العامة لتنفيذ عملية الفحص الموسع، مدرب للتعامل مع الحالات .
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
06:04 PM
ضمن جهود "الصحة" لمواجهة جائحة الوباء العالمي
تواصل صحة القنفذة الفحص الموسع والذي أطلق مطلع الأسبوع الحالي من قبل وزارة الصحة للمرحلة الثانية وينتهي بداية الأسبوع القادم، وذلك ضمن جهود "الصحة" لمواجهة جائحة كورونا.
وأكد متحدث صحة القنفذة إبراهيم محمد المتحمي أن هذه الإجراءات تهدف إلى التعرف على مدى انتشار فيروس كورونا الجديد بين المجتمع والحد من انتشاره، مشيرًا إلى أن "صحة القنفذة" خصصت ستة مراكز لتقديم خدمة تحليل فيروس كورونا هي ( الشرقية - الشعب- سبت شمران -المظيلف- بني سهيم- غرب القوز) لهذا الفحص الموسع في فترتي عمل صباحية (١٠ص -٤م) ومسائية (٩ص -٢ص) .
وأضاف المتحمي أن هذه الخدمات تقدم من خلال المشتركين في خدمة التقييم الذاتي عبر تطبيق موعد، لافتاً إلى تجهيز فريق من قبل الصحة العامة لتنفيذ عملية الفحص الموسع، مدرب للتعامل مع الحالات .
، "صحة القنفذة" تخصص ستة مراكز لتقديم خدمة الفحص الموسع لكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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