شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 114 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة شؤون البلديات بأمانة المنطقة الشرقية، عدداً من الجولات الرقابية التفتيشية، شملت زيارة 2982 منشأة صحية ومحلات الجزارة، بمشاركة ١٧٧ مراقباً، إضافة إلى حملات التعقيم والتطهير لعدد من المواقع العامة والأسواق والمسالخ في مدن ومحافظات المنطقة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩).

وأوضح وكيل الأمين لشؤون البلديات سعيد بن أحمد شويل، أن الجولات والزيارات هدفت إلى التأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة من خلال تطبيق الأنظمة والإجراءات الصحية لبيعها على المواطنين والمقيمين في بيئة صحية آمنة، مشيراً إلى أن هذه الجولات أسفرت عن إغلاق ١١٤ منشأة لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الأمانة على تلك المحلات، ورصد ٧٩٧ مخالفة، وإتلاف ١٥٤٧٠ كيلو جرام من المواد الغذائية من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك.

وعن أعمال صحة البيئة في الرقابة على المسالخ لفت النظر إلى أنه جرى فحص أكثر من ١٨٦٥ رأساً من الضأن و ٩٣٤ رأساً من الماعز و ١٣٣ رأساً من الإبل، نتج عنها إعدام جزئي يقدر بـ ١١٠٠ عضواً من هذه الحيوانات وإعدام كلي لـ ٢١ رأساً .

وبين شويل، أنه تم إصدار مجموعة من الرخص المهنية لنشاطات صحية مختلفة تضمنت ٣٦٠ رخصة مهنية، وتم إلغاء ٣٣ رخصة مهنية، مؤكداً حرص الأمانة على توفير بيئة صحية آمنة في جميع المنتجات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال الجولات الميدانية المكثفة لكافة المنشآت الصحية والعاملين بها، واستمرار جهودها خلال شهر رمضان المبارك للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد بتطبيق أعلى معايير الجوانب الصحية في توفير اشتراطات صحية مناسبة مع تطبيق لائحة الجزاءات البلدية ممن لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها الأمانة على المنشآت الصحية ومحلات الجزارة.