شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي تشاد : برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين يلامس احتياجات المسلمين والان نبدء بالتفاصيل
وقال : إن هذا العمل الخيري العظيم يأتي ضمن أعمال جمة تقدمها هذه البلاد المباركة لجميع المسلمين في العالم من بناء للمساجد وكفالة للأيتام وإفطار للصائمين وغيرها من الأعمال الخيرة، مشيراً إلى أن بلاده حكومة وشعباً تقّدر هذه الجهود التي عودتنا المملكة على تقديمها، ومساعدتها لشعوب المسلمين المحتاجة.
وأعرب الشيخ الحلو عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, سائلاً الله أن يحفظهما ويجزيهما خير الجزاء على ما يقدمان للإسلام والمسلمين من خدمات ورعاية في جميع بقاع الأرض، وأن يحفظ بلاد الحرمين من الأعداء المتربصين بها، وأن يعجل سبحانه بذهاب هذا الوباء عن هذه الأرض المباركة وكافة بلاد المسلمين.
يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تواصل تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 18 دولة، من خلال المراكز الإسلامية والثقافية والملحقيات الدينية، وبالتنسيق مع سفارات المملكة والمراكز والجمعيات والمشيخات الإسلامية.
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