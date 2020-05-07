شكرا لقرائتكم خبر عن 232 ألف زهرة تتفتح في أحياء القطيف والان نبدء بالتفاصيل
وتواصل الأمانة أعمال المشاريع المختلفة التي تنفذ بالمحافظة في ظل الجهود الاحترازية والوقائية ، حيث تقوم البلدية بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية ، مشيرة إلى أن الأعمال جارية في الفترة الحالية لإنجاز المشاريع في الوقت المحددة لها ، مؤكدةً أن الاحترازات الوقائية قائمة في جميع مواقع تنفيذ المشاريع وتدريب العمالة على الوسائل الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت أن إدارة الحدائق والتشجير وضعت برنامج عمل للتطوير والتحسين في مجال التشجير المتنوعة وتقديم مستوى صيانة عالي المستوى للأعمال الزراعية في كافة المواقع بالمحافظة ، مبينةً أن الأعمال التي تقوم بها الإدارة حاليا هي تنظيف أحواض الشوارع والجزر الوسطية من المخلفات وصيانة شبكات الري وترتيب خطوطها ، ثم وضع تربة زراعية جديدة وإصلاح الأرصفة المتضررة وزراعة الزهور المناسبة.
كما تم تطوير وزراعة وإعادة شبكات الري الفرعية المختلفة وتركيب المحابس بعد عمليات التنظيف ، إضافة إلى تنفيذ شبكة ري رئيسة وفرعية ،
وأفادت الأمانة أنها قامت خلال الشهرين الماضيين بزراعة 232800 زهرة متنوعة الأشكال والأصناف وبألوان مختلفة لإضفاء لمسة جمالية على الطرق والارتقاء بالمنظر العام للمرافق المختلفة ، مع الاستمرار في الاعمال اليومية المتتالية لصيانة كافة المواقع وإدراج عدد من المواقع للتجميل والتحسين وإعادة التصميم لاحقا .
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