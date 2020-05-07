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وزير الخارجية يبحث هاتفياً العلاقات الثنائية مع نظيره الأفغاني

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تلقي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفياً اليوم، من وزير خارجية أفغانستان الإسلامية المُكلف محمد حنيف أتمر.

وبحث الاتصال، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة للمستجدات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات ، وجهود البلدين في احتواء تداعياته.

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