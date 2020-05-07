شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث هاتفياً العلاقات الثنائية مع نظيره الأفغاني والان نبدء بالتفاصيل
وبحث الاتصال، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة للمستجدات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات فيروس كورونا المستجد، وجهود البلدين في احتواء تداعياته.
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