شكرا لقرائتكم خبر عن خفض مخزون سد وادي بيش لاستيعاب مياه السيول والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فتح بوابات سد وادي بيش في محافظة بيش في منطقة جازان اعتباراً من يوم أمس الأربعاء ، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وأوضحت الوزارة، أنه بعد أن تم التنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة، فقد تم فتح بوابات السد لتصريف المياه بمعدل تصريف 4 متر مكعب في الثانية، مواكبة لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، وما يتم تسجيله يومياً عن كميات مياه الأمطار الهاطلة على المنطقة من محطات الرصد الهيدرولوجي ، وبعد أن وصل المخزون في بحيرة السد الى 148.8 مليون متر مكعب.

وأشارت الوزارة، إلى أن سد وادي بيش أنشئ في عام 1430هـ، بسعة تخزينية تبلغ 193.6 مليون متر مكعب، من النوع الخرساني، ويبلغ ارتفاعه 106 أمتار، فيما يبلغ طوله 340 متراً، وقد زود السد بأربعة بوابات لتصريف المياه، وقادرة على تصريف ما يقارب 20 مليون متر مكعب في اليوم.

ويعتبر السد من السدود المهمة في جنوب غرب المملكة، وتم إنشاءه بهدف التحكم في مياه السيول وتأمين مياه الشرب، حيث أقيم عليه محطات تنقية لإمداد منطقتي (عسير، وجازان) بمياه الشرب بطاقة إنتاجية تصل إلى 220 ألف متر مكعب يومياً.

وأكدت الوزارة أن الغرض من فتح بوابات السد، يأتي لخفض مخزون السد لاستقبال أي كميات إضافية من السيول، وللمساهمة في تلبية حاجات المزارعين، ورفع منسوب المياه في الآبار الجوفية أسفل السد.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، وتحرير مجرى الوادي بعدم إقامة عقوم أو عوائق في مجراه، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.