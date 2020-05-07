الملك سلمان يصدر أمر ملكي طريف

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 7 مايو 2020 05:16 مساءً - ‏56 دقيقة مضت أخبار السعودية 296 زيارة

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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا أمس الأربعاء، اعتبره نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالقرار الطريف .

وتضمن الأمر الملكي موافقة الملك سلمان بن عبدالعزيز،على تغير اسم نادي الفروسية ليصبح نادي سباقات الخيل.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، رفع الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة النادي، بهذه المناسبة، الشكر والامتنان إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للنادي على رعايته الكريمة ودعمه المتواصل، لكل ما تحقق من تطور وتقدم لرياضة سباقات الخيل طوال تاريخها، مشيداً بمتابعة واهتمام الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، الذي يحرص على أن تصل هذه الرياضة إلى المستوى اللائق.

وأضاف الأمير بندر بن خالد الفيصل، أن موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الماضي على تنظيم الهيئة العليا للفروسية سيكون له كبير الأثر في تطور رياضة سباقات الخيل لتصل إلى أفضل المستويات العالمية بما يواكب مكانة بلادنا الغالية في جميع المجالات