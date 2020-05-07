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وضع المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول "رازفان "موعداً مقترحاً لعودة اللاعبين، بحيث يكون مطلع يوليو المقبل هو الموعد المبدئي لانطلاق التدريبات .
واشترطت عودة اللاعبين على إجراء الفحوصات الطبية قبل الانخراط في التدريبات .
الجدير بالذكر أن الهلال يتصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (51 نقطة) وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافس له، وهو الغريم التقليدي (النصر).
وكانت وزارة الرياضة السعودية قد علقت الأنشطة الرياضية بما فيها الدوري الماضي، بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد -19).فيروس كورونا الجديد
"رازفان ": عودة تجمع لاعبي الهلال مطلع يوليو المقبلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-07
وضع المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول "رازفان "موعداً مقترحاً لعودة اللاعبين، بحيث يكون مطلع يوليو المقبل هو الموعد المبدئي لانطلاق التدريبات .
واشترطت عودة اللاعبين على إجراء الفحوصات الطبية قبل الانخراط في التدريبات .
الجدير بالذكر أن الهلال يتصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (51 نقطة) وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافس له، وهو الغريم التقليدي (النصر).
وكانت وزارة الرياضة السعودية قد علقت الأنشطة الرياضية بما فيها الدوري الماضي، بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد -19).
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
05:15 PM
الخضوع للكشف الطبي قبل بدء التدريبات
وضع المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول "رازفان "موعداً مقترحاً لعودة اللاعبين، بحيث يكون مطلع يوليو المقبل هو الموعد المبدئي لانطلاق التدريبات .
واشترطت عودة اللاعبين على إجراء الفحوصات الطبية قبل الانخراط في التدريبات .
الجدير بالذكر أن الهلال يتصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (51 نقطة) وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافس له، وهو الغريم التقليدي (النصر).
وكانت وزارة الرياضة السعودية قد علقت الأنشطة الرياضية بما فيها الدوري الماضي، بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد -19).
، "رازفان ": عودة تجمع لاعبي الهلال مطلع يوليو المقبل ،
المصدر : الخليج 365
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