، "رازفان ": عودة تجمع لاعبي الهلال مطلع يوليو المقبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - الخضوع للكشف الطبي قبل بدء التدريبات

وضع المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول "رازفان "موعداً مقترحاً لعودة اللاعبين، بحيث يكون مطلع يوليو المقبل هو الموعد المبدئي لانطلاق التدريبات .

واشترطت عودة اللاعبين على إجراء الفحوصات الطبية قبل الانخراط في التدريبات .

الجدير بالذكر أن الهلال يتصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (51 نقطة) وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافس له، وهو الغريم التقليدي (النصر).

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد علقت الأنشطة الرياضية بما فيها الدوري الماضي، بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد -19).فيروس كورونا الجديد