، "تعليم الطائف" يوزع 650 سلة غذائية على الأسر المتعففة والمحتاجة ،

محمد بن مسعود - الدمام - منذ بدء الحجر المنزلي بسبب جائحة كورونا

كشفت الإدارة العامة للتعليم بالطائف ممثلة في إدارة نشاط الطالبات عن توزيعها أكثر من 650 سلة غذائية منذ بدء الحجر المنزلي بسبب جائحة كورونا على العديد من الأسر المتعففة والمحتاجة، مسجلة أكثر من 1617 ساعة عمل تطوعي منذ بدء قرار تعليق الدراسة وحتى الآن.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، أن ذلك يأتي استشعاراً لأهمية العمل التطوعي وحرصاً على مساعدة الأسر المحتاجة والمتعففة وذلك منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث بادرت إدارة نشاط الطالبات وأندية الحي الترفيهية التعليمية للبنات وبإشراف من المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي على تعزيز مفهوم العمل التطوعي وتطبيقه ميدانياً وذلك تزامناً مع قرار تعليق الدراسة.

وأضاف الخديدي أنه تم العمل على توزيع السلال الغذائية على الأسر المحتاجة مباشرة دون الخروج من المنزل وكذلك توفير العديد من الأجهزة اللوحية واللاب توب لتمكين أبناء وبناء الأسر المحتاجة من الدخول إلى منصات التعلم عن بعد التي وفرتها وزارة التعليم . إضافة إلى جهودهم في توزيع العديد من وجبات إفطار صائم على رجال الأمن في الميادين العامة وكذلك العمالة.

وأشار الى أن إدارة نشاط الطالبات نفذت 127 برنامجًا تدريبيًا عن بعد في مجالات مختلفة مستهدفة منسوباتها والمجتمع بشكل عام بهدف رفع مستوى الوعي بوباء كورونا وطرق الوقاية والحماية منه، وكذلك التوعية بأهمية الاهتمام بالتغذية السليمة وممارسة التمارين الرياضية الصحية.

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