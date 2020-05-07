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تشارك القوات البرية الملكية السعودية، ممثلة بمجموعة الشرطة الخاصة بالمنطقة الشمالية الغربية، في تطبيق الأمر الملكي الكريم القاضي بمنع التجول؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتباشر القوات البرية على مدار الساعة جنبًا إلى جنب مع القطاعات الأمنية المشاركة بمنطقة تبوك، عددًا من المهام الأمنية والإنسانية في المواقع المسندة إليها.
وتعد تلك المشاركة ضمن الواجبات التي تقوم بها القوات البرية الملكية السعودية بالتعاون مع جميع القطاعات الحكومية؛ لحفظ النظام وضمان صحة وسلامة المجتمع، والتأكيد على التزام المواطن والمقيم بجميع الأوامر والتعليمات الصادرة لإيقاف انتشار هذه الجائحة.
فيروس كورونا الجديد منع التجول
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 05:32 PM
ممثلة في مجموعة الشرطة الخاصة بالمنطقة الشمالية الغربيةالشرطة العسكرية الخاصة للقوات البرية تباشر منع التجول بتبوك
تشارك القوات البرية الملكية السعودية، ممثلة بمجموعة الشرطة الخاصة بالمنطقة الشمالية الغربية، في تطبيق الأمر الملكي الكريم القاضي بمنع التجول؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتباشر القوات البرية على مدار الساعة جنبًا إلى جنب مع القطاعات الأمنية المشاركة بمنطقة تبوك، عددًا من المهام الأمنية والإنسانية في المواقع المسندة إليها.
وتعد تلك المشاركة ضمن الواجبات التي تقوم بها القوات البرية الملكية السعودية بالتعاون مع جميع القطاعات الحكومية؛ لحفظ النظام وضمان صحة وسلامة المجتمع، والتأكيد على التزام المواطن والمقيم بجميع الأوامر والتعليمات الصادرة لإيقاف انتشار هذه الجائحة.
، الشرطة العسكرية الخاصة للقوات البرية تباشر منع التجول بتبوك ،
المصدر : الخليج 365
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