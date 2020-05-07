، "سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ" و "صِبْغٍ لِلْآكِلِينَ" .. تعبيرات قرآنية فهمت بالخطأ ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأولى لا يقصد بها النوع أو الفصيل.. والأخرى لا تعني مفهوم "الطلاء"

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان تسلط "الخليج 365" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني .

ففي سورة المؤمنون الآية 12 قال الرب تبارك وتعالى: "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ"، ويفهم البعض أن السلالة هنا أي النوع أو الفصيل كما هو دارج، والصحيح أن الإنسان استل وأخذ من الطين، من جميع الأرض وجاء بنوه على قدر الأرض منهم الطيب والخبيث.

وفي سورة المؤمنون الآية 20 هناك آية ربما فهمها البعض خطأ وهي قوله تعالى: "تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ"، الصبغ للآكل هو الائتدام، أي جعله إيدامًا يلون الخبز إذا غمس فيه وينصبغ، وليس المراد بالصبغ هنا الطلاء.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده "الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد"، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.