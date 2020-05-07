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أفاد المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، بانخفاض معدل البلاغات التي تلقتها "عمليات التجارة" بنسبة 60%، حيث لم يتجاوز عدد البلاغات خمسة آلاف بلاغ في رمضان بعدما كان في شعبان قد وصل إلى 16 ألف بلاغ تتعلق بالمغالاة في الأسعار.
جاء ذلك خلال المؤتمر اليومي لبحث مستجدات فيروس كورونا .
وأضاف "الحسين": وزارة التجارة عقدت اجتماعًا مع شركات التوصيل ووزارة الاتصالات لبحث تعثر وصول شحنات التجارة الإلكترونية تقدر بـ150 ألف شحنة وتم إيجاد حلول سريعة لوصول الشحنات إلى أصحابها بلغت نسبتها 75% ويجري العمل على إيصال باقي الشحنات إلى المستهلكين .
وأردف: عدد المتاجر المسجلة في موقع "معروف" ارتفع في الربع الأول بمعدل4200 متجر بنسبة زيادة 25% عن العام الماضي فيما يصل عدد المتاجر المسجلة في المنصة إلى 55 ألف متجر .
ونصح "الحسين" المتسوقين بالشراء من المتاجر المعتمدة في الموقع ومشاهدة تقييمات العملاء قبل الاختيار بينها.
وزارة التجارة
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 05:27 PM
نسبة إيصال الطلبات المتعثرة من مواقع الشراء تبلغ 75%"التجارة": انخفاض البلاغات بنسبة 60% عن شهر شعبان
أفاد المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، بانخفاض معدل البلاغات التي تلقتها "عمليات التجارة" بنسبة 60%، حيث لم يتجاوز عدد البلاغات خمسة آلاف بلاغ في رمضان بعدما كان في شعبان قد وصل إلى 16 ألف بلاغ تتعلق بالمغالاة في الأسعار.
جاء ذلك خلال المؤتمر اليومي لبحث مستجدات فيروس كورونا .
وأضاف "الحسين": وزارة التجارة عقدت اجتماعًا مع شركات التوصيل ووزارة الاتصالات لبحث تعثر وصول شحنات التجارة الإلكترونية تقدر بـ150 ألف شحنة وتم إيجاد حلول سريعة لوصول الشحنات إلى أصحابها بلغت نسبتها 75% ويجري العمل على إيصال باقي الشحنات إلى المستهلكين .
وأردف: عدد المتاجر المسجلة في موقع "معروف" ارتفع في الربع الأول بمعدل4200 متجر بنسبة زيادة 25% عن العام الماضي فيما يصل عدد المتاجر المسجلة في المنصة إلى 55 ألف متجر .
ونصح "الحسين" المتسوقين بالشراء من المتاجر المعتمدة في الموقع ومشاهدة تقييمات العملاء قبل الاختيار بينها.
، "التجارة": انخفاض البلاغات بنسبة 60% عن شهر شعبان ،
المصدر : الخليج 365
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