شكرا لقرائتكم خبر عن علماء : قشور التفاح “تقتل” خلايا هذا المرض الخبيث الذي فتك بالعالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكتشف علماء من جامعة ويسكنسون في ماديسون بالولايات المتحدة أن لقشور التفاح خاصية “قتل” الخلايا السرطانية.

وأفاد العلماء إلى أن “مضادات الأكسدة في قشور التفاح يمكنها إبطاء نمو الخلايا السرطانية في البروستاتا وهي مفيدة أيضا في مكافحة سرطان الثدي”.

واكتشف العلماء خلال التجارب السريرية مع الخلايا السرطانية وقشور التفاح أنه اتصال الخلايا بمستخلص قشور التفاح، يؤدي إلى إبطاء نمو هذه الخلايا ويقلص عمرها.

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كما أظهرت الدراسة أن تعرض الخلايا السرطانية لمستخلص قشور التفاح، يزيد فيها من بروتين “مربين” القادر على كبح نشاط الخلايا السرطانية.

وأشار الخبراء إلى أن هذه ليست الخاصية العلاجية الوحيدة لقشور التفاح لأنها كما عصير التفاح تحتوي على مواد مقوية للقلب والأوعية الدموية.

المصدر روسيا اليوم.