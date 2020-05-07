شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة : الكشف عن أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يزعم علماء إيطاليون أنهم طوروا لقاحا محتملا ضد فيروس كورونا عن طريق إنماء الأجسام المضادة في الفئران، وأظهروا بالفعل أنها قادرة على تحييد فيروس كورونا في أول اختراق عالمي.

وقالت شركة الأدوية المحلية “تاكيس” (Takis) إن الاختبارات المعملية في مستشفى Spallanzani للأمراض المعدية في روما، وجدت أن اللقاح المحتمل يمكن أن يحيد الفيروس في الخلايا البشرية، وفقا لتقرير نشرته مجلة ساينس تايمز (Science Times).

وقال الرئيس التنفيذي، لويجي اوريسيتشيو، لوكالة الأنباء الإيطالية ANSA، إنها المرة الأولى التي يجد فيها الباحثون طريقة لتحييد فيروس “كوفيد 19″، ومن المقرر أن تبدأ التجارب البشرية في الصيف.

وأضاف موضحا: “وفقا لمستشفى Spallanzani، على حد علمنا، نحن الأوائل في العالم حتى الآن الذين أظهروا تحييد فيروس كورونا بواسطة لقاح. نحن نتوقع أن يحدث هذا لدى البشر أيضا”.

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وقال العلماء إن اختباراتهم أظهرت أنه باستخدام لقاح واحد فقط، طورت الفئران أجساما مضادة يمكنها حجب الفيروس في الخلايا البشرية. وطوروا 5 لقاحات مختلفة واختاروا اللقاحين اللذين أظهرا أفضل النتائج، وفقا لـ Science Times.

وقالت مجلة “ساينس تايمز” إن اللقاحات المرشحة تستخدم عملية تسمى “Electroporation” – وهي تقنية تستخدم نبضات كهربائية عالية الجهد لجعل الجلد أكثر نفاذية، للمساعدة في اختراق الخلايا وتحفيز جهاز المناعة.

ويأتي التقرير في الوقت الذي يتسابق فيه الباحثون حول العالم لتطوير لقاح لوقف الوباء العالمي، وهي عملية تستغرق سنوات بشكل روتيني.

المصدر: نيويورك بوست