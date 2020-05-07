زكاة طولكرم تتسلم طرودًا غذائية من الهيئة الخيرية الأردنية مقدمة من السعودية

تسلمت لجنة زكاة طولكرم طرودًا غذائية ومساعدات من الهيئة الخيرية الأردنية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة العربية السعودية، وذلك لتوزيعها على الأسر الفقيرة ضمن مشروع توزيع سلال غذائية في فلسطين لعام 2020.

جاء ذلك بمشاركة محافظ طولكرم عصام أبو بكر، ومسؤولة المساعدات الإنسانية في مكتب الرئيس اللواء رائدة الفارس، ومدير عام صندوق الزكاة إسماعيل أبو الحلاوة، ورئيس لجنة زكاة طولكرم المركزية غازي الحاج قاسم. وفق وكالة وفا.

وشدد أبو بكر على الالتزام بتوجيهات الرئيس محمود عباس بالوصول للأسر الفقيرة والمعوزة، خاصة في ظل هذا الظرف الصعب، وفي شهر رمضان المبارك، مثمنا مبادرة مركز الملك سلمان والتي تواصلت للعام الثاني على التوالي، معربا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على هذه المبادرات التي تدلل على أصالة السعودية حكومة وشعبا من خلال وقوفها الدائم والمستمر إلى جانب قضيتنا الفلسطينية.

وأشاد بجهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، والملك عبد الله الثاني على دعم حقوق شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وإسناد قضيتنا.

واستعرض سلسلة من المبادرات على مستوى محافظة طولكرم للوصول إلى العائلات الكريمة المعوزة، وكان منها المكرمة الرئاسية، وإطلاق حملة "طولكرم أساسها بأهلها وناسها"، وتبرعات من أهل الخير، وغيرها من المبادرات الأخرى.

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بدورها، أفادت اللواء الفارس بأن تسليم هذه الطرود للجنة زكاة طولكرم والجمعيتين المستفيدتين والمقدمة من مركز الملك سلمان، من خلال الهيئة الأردنية الهاشمية، جاءت بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، معبرة عن التقدير للملك سلمان، والملك عبد الله الثاني، على هذه المواقف الأصيلة لصالح شعبنا الفلسطيني.

من جانبه، قدم ممثل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية محمد خضر، شرحا عن مشروع توزيع السلال الغذائية من مركز الملك سلمان بالتعاون مع الهيئة، مشيرا إلى هذا المشروع يتضمن توزيع (12534) سلة غذائية على الأسر الفقيرة والمتعففة في كل من الضفة الغربية و القدس ، وقطاع غزة ، حيث تحتوي على المواد الأساسية التي تحتاجها تلك الأسر، منوها إلى أن تنفيذ هذا التبرع يأتي في ظل مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا وهذه الجائحة التي ضربت العالم.

من جانبه، قال أبو الحلاوة إن توزيع السلال الغذائية المقدمة من مركز الملك سلمان مستمر ومتواصل على مستوى المحافظات، ومنها في محافظة طولكرم، لتسليم تلك الطرود للعائلات المستورة والمعوزة، مؤكدا حيوية مثل هذه المبادرات وأثرها في تعزيز صمود أبناء شعبنا.

وعبر الحاج قاسم عن شكره لمركز الملك سلمان، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بتقديم هذه الطرود لتوزيعها على الأسر الفقيرة والمعوزة، مشيرا إلى دور المحافظ أبو بكر، واللواء الفارس، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بمتابعة عمل لجان الزكاة وتحقيق المقاصد الشرعية للزكاة، للوصول للعائلات المعوزة والأسر الفقيرة.

يشار إلى أن المساعدات التي سلمتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، سيتم توزيعها عبر لجنة زكاة طولكرم، وجمعية دار اليتيم العربي، وبيت الأجداد لرعاية المسنين في المحافظة، خلال شهر رمضان المبارك.