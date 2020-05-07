يبدأ بث الحلقة الرابعة عشر من برنامج رامز مجنون رسمي عبر قناة أم بي سي مصر في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة وفلسطين و سوريا والساعة الثامنة بتوقيت الأمارات والمملكة العربية السعودية طيلة شهر رمضان المبارك.

مشاهدة برنامج رامز جلال رامز مجنون رسمي الحلقة 14 الرابعة عشر في رمضان 2020

وتعاد الحلقة الرابعة عشر ثاني يوم في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مثر وفلسطين وليبيا، والساعة الثانية بتوقيت مكة المكرمة وقطر والكويت، والساعة الواحدة صباحا في نفس اليوم بتوقيت الكويت وفلسطين، والساعة الثانية صبحا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ونفت إدارة البرنامج تلقي ضيوف رامز جلال والذين يشكلون قامات كبيرة من الفانين، أموالاً مقابل الظهور، حيث حقق البرنامج نجاحا كبيرة عبر ام بي سي وحصدت الحلقة الاولية 350 مشاهدة.

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واستضاف الفنان رامز جلال في الحلقة الثالثة عشر الفنان الإماراتي عبدالله بالخير،حيث بدأ حياته كمقلد ومنولوجست بين أصدقائه وكثيراً ما يستدعي شخصية المنولوجست على المسرح أثناء الغناء ويلقي بالتعليقات الساخرة حتى يسعد جمهوره، وبالملابس الملفتة والاستعراض والعصا والابتسامة على المسرح.

ونشر رامز جلال عبر صفحتة على مواقع التواصل تويتر:"عددا من مقاطع الفيديو من الحلقة التي استضاف فيها الفنان عبدالله بالخير، وسط تفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي.

وأثار برنامج رامز جلال جدلا واسعا بجمهورية مصر العربية من قبل نقابات وهيئات بسبب المقالب الذي يقوم بعملها بالفنانين، مما استدعي الطلب من شبكة قنوات ام بي سي بتوقيف البرنامج فيما ردت القناة معتبرة أن لا يحق لنقابة توقيف البرنامج لانه يبث من الامارات.