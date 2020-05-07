التعليم السعودية توضح ضوابط الاختبار التحصيلي من قياس

أعلن المركز الوطني للقياس في السعودية، عن ضوابط الاختبار التحصيلي عن بعد، حيث سيتم التجربة به للمرة الأولى وسط تخوفات من الطلاب وأولياء الأمور من حدوث بعض المشاكل أثناء الأداء.

وبدد رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب حسام زمان هذه المخاوف وذلك خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، حيث أفصح عن ضوابط التثبت من هوية الطالب وكذلك ضوابط مراقبة الاختبارات التي تتم من المنزل داعيًا الجميع إلى التحلي بالمسؤولية.

ما هو الاختبار التحصيلي من قياس Qiyas ؟

اختبار التحصيلي هو أحد برامج وزارة التعليم السعودية التي تهدف إلى قياس مدى استيعاب الطلاب للمواد التي درسوها خلال مرحلة الثانوية العامة وهو أحد اختبارات القبول في الجامعات حيث يجب على كل من يرغب في التسجيل في الجامعة دخول اختبار التحصيل الدراسي وفق الآليات التي يحددها مركز Qiyas.

ينقسم اختبار التحصيلي إلى قسمين :

* اختبار التحصيلي للتخصصات النظرية : ويهدف إلى معرفة مدى تحصيل الطلاب للمواد التي درسوها في القسم الأدبي وتشمل النحو والصرف والتاريخ والجغرافيا والحديث والفقه والبلاغة والأدب.

* اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العليمة : ويهدف إلى معرفة مدى تحصيل الطلاب للمواد التي درسوها في القسم العلمي وتركز على الفيزياء، الكيمياء، الأحياء بشكل أساسي.

توزيع أسئلة اختبار التحصيل الدراسي:

وتتوزع أسئلة التحصيلي على المواد التي تمت دراستها في الصفوف الثلاثة لمرحلة الثانوية العامة وذلك حسب النسب التالية :

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- 20 % من الأسئلة من منهج الصف الأول الثانوي.

- 30 % من منهج الصف الثاني الثانوي .

- 50 % من منهج الصف الثالث الثانوي وذلك حسب نوع الاختبار.

موعد الاختبار التحصيلي

وبحسب وزارة التعليم السعودية فقد تم تحديد موعد الاختبار التحصيلي في شهر شوال المقبل لكن قبل ذلك سيتم عقد الاختبار التحصيلي التجريبي يوم 6 شوال وذلك بهدف تجربة الآليات المطبقة وتدوين الملاحظات التي تواجه الطلاب قبل دخول اختبار التحصيل الدراسي النهائي الذي سيعقد في وقت لاحق.

ضوابط اختبار التحصيل الدراسي

وكشف رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب عن ضوابط الاختبار التحصيلي عبر قياس Qiyas والتي تتمثل في:

- استخدام آليات الذكاء الاصطناعي في مراقبة الاختبارات من المنزل.

- التثبت من شخصية الطالب من خلال صورته الشخصية حيث سيطلب منه أخذ صورة شخصية ومطابقتها بصورته الموجودة في ملف التقديم على اختبار التحصيلي.

- التثبت من هوية الطالب من خلال رقم الهوية الوطنية المسجل لدى قياس.